Ciclismo Mondiali Glasgow 2023, risultati e classifica crono maschile: Evenepoel campione, Ganna argento

Il belga Remco Evenepoel conquista il successo nella prova a cronometro elite maschile valevole per i Mondiali 2023 di ciclismo in corso di svolgimento a Glasgow, laureandosi per la prima volta in carriera campione del mondo di specialità. Secondo posto e medaglia d’argento per uno straordinario Filippo Ganna, che viene sconfitto soltanto dallo strapotere del giovane belga, capace di superarlo per soli 12″; bronzo per un sorprendente britannico Joshua Turling. Ottimo ottavo posto per l’altro azzurro Mattia Cattaneo.

Dopo i primi corridori che, ai fini cronometri, sono poco rilevanti ci pensa l’irlandese Ryan Mullen a far registrare il primo vero interessante crono in 58.21. Una volta che scendono in pista tutti i migliori, Filippo Ganna realizza il miglior tempo al primo intermedio rifilando oltre 30″ a Geraint Thomas, mentre al secondo rilevamento Rohan Dennis si mette davanti a tutti. Ben presto il primato di Mullen viene scalzato da diversi atleti e soprattutto dal britannico Joshua Turling, che vola in testa con oltre un secondo di vantaggio su Nelson Oliveira. La gara entra nel vivo con Remco Evenepoel e Filippo Ganna che battono Turling al secondo rilevamento cronometrico. Il testa a testa tra il belga e l’azzurro infiamma la contesa, ma il primo resta davanti e porta a casa la medaglia d’oro, diventando il nuovo campione del mondo. Argento per Filippo Ganna, bronzo per Joshua Turling.

