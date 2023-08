Juventus, Bonucci resta fuori rosa: intanto lui toglie i riferimenti dalla bio sui social

La storia d’amore tra la Juventus e Leonardo Bonucci è giunta davvero al termine. Nonostante i tentativi da parte del difensore di essere reintegrato in squadra, la società bianconera mantiene ferma la propria posizione ribandendo che il giocatore non rientra più nel progetto tecnico. Bonucci, dunque, sembra essere costretto a trovare una nuova sistemazione, ma nel frattempo ha tolto ogni riferimento alla Juventus dalla propria bio sui social. Questo potrebbe essere il primo passo da parte dell’ex centrale della Nazionale per cambiare aria.