Start list cronometro maschile elite Mondiali ciclismo Glasgow 2023 con Ganna: gli orari di partenza

La start list e gli orari di partenza della cronometro elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Archiviata la prova femminile individuale, tocca agli uomini misurarsi contro il tempo lungo i 47,8 chilometri con partenza e arrivo a Sterling, in Scozia. Si tratta di una gara molto attesa dagli appassionati italiani: al via ci sono infatti gli azzurri Mattia Cattaneo e Filippo Ganna, reduce dal trionfo nell’inseguimento di domenica e a caccia del terzo titolo iridato nella cronometro dopo quelli del 2020 e del 2021. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? La partenza è fissata alle ore 14:21 italiane di venerdì 11 agosto con il via del primo atleta. Di seguito, la start list completa con gli orari di partenza della prova contro il tempo maschile dei Mondiali di Glasgow 2023.

Start list cronometro elite maschile Mondiali Glasgow 2023

14:21:20 78 WAIS Ahmad Badreddin REF

14:22:40 77 BUTTIGIEG Aidan MLT

14:24:00 76 OINGERANG Edward GUM

14:25:20 75 SOARES Renato CPV

14:26:40 74 MIRZAEE Ahmad AFG

14:28:00 73 SYMONDS Christopher GHA

14:29:20 72 KHALMURATOV Muradjan UZB

14:30:40 71 SU Haoyu CHN

14:32:00 70 MAYER Alexandre MRI

14:33:20 69 MULLEN Ryan IRL

14:34:40 68 RITZINGER Felix AUT

14:36:00 67 ZUKOWSKY Nickolas CAN

14:37:20 66 GIBBONS Ryan RSA

14:38:40 65 OTRUBA Jakub CZE

14:40:00 64 POLITT Nils GER

14:41:20 63 CHZHAN Igor KAZ

14:42:40 62 KNOTTEN Iver Johan NOR

14:44:00 61 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COL

14:45:20 60 MITCHEL Kluivert LCA

14:46:40 59 ARSLAN ANSARI Amir REF

14:48:00 58 SHABANGU Muzi SWZ

14:49:20 57 BONELLO Daniel MLT

14:50:40 56 ABDOULAYE Bangoura GUI

14:52:00 55 JONES Jacob GUM

14:53:20 54 GOMES Wiliam CPV

14:54:40 53 HENNIS Hasani AIA

14:56:00 52 HAIDARI Qais AFG

14:57:20 51 DJANGMAH Henry Tetteh GHA

14:58:40 50 AL KHATER Fadhel QAT

15:00:00 49 KAGIMU Charles UGA

15:01:20 48 CHRISTOPHER JR Darel IVB

15:02:40 47 MILTIADIS Andreas CYP

15:04:00 46 OMARSSON Ingvar ISL

15:05:20 45 FOMOVSKIY Aleksey UZB

15:06:40 44 GANJKHANLOU Mohammad IRI

15:08:00 43 DOTTI Juan Pablo ARG

15:09:20 42 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR

15:10:40 41 XUE Ming CHN

15:12:00 40 ILIĆ Ognjen SRB

15:13:20 39 ROUGIER-LAGANE Christopher MRI

15:14:40 38 HEALY Ben IRL

15:16:00 37 SKUJINS Toms LAT

15:17:20 36 SAINBAYAR Jambaljamts MGL

15:18:40 35 GIANNOUTSOS Miltiadis GRE

15:20:00 34 GAMPER Patrick AUT

15:21:20 33 GEE Derek CAN

15:22:40 32 BODNAR Maciej POL

15:24:00 31 de BOD Stefan RSA

15:25:20 30 VACEK Mathias CZE

15:26:40 29 KAMNA Lennard GER

15:28:00 28 LORENZO Randish Abdul PAN

15:29:20 27 FEDOROV Yevgeniy KAZ

15:30:40 26 CRADDOCK G Lawson USA

15:32:00 25 HOOLE Daan NED

15:33:20 24 OLIVEIRA Nelson POR

15:34:40 23 ARMIRAIL Bruno FRA

15:36:00 22 ASGREEN Kasper DEN

15:37:20 21 DENNIS Rohan AUS

15:38:40 20 CATTANEO Mattia ITA

15:40:00 19 TARLING Joshua GBR

15:41:20 18 van AERT Wout BEL

15:42:40 17 BISSEGGER Stefan SUI

15:44:00 16 WAERENSKJOLD Soren NOR

15:45:20 15 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP

15:46:40 14 McNULTY Brandon USA

15:48:00 13 van EMDEN Jos NED

15:49:20 12 SEXTON Tom NZL

15:50:40 11 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro POR

15:52:00 10 CAVAGNA Remi FRA

15:53:20 9 BJERG Mikkel DEN

15:54:40 8 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL

15:56:00 7 POGAČAR Tadej SLO

15:57:20 6 VINE Jay AUS

15:58:40 5 GANNA Filippo ITA

16:00:00 4 THOMAS Geraint GBR

16:01:20 3 EVENEPOEL Remco BEL

16:02:40 2 KUNG Stefan SUI

16:04:00 1 FOSS Tobias Svendsen NOR