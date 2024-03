LIVE – Ciclismo, Milano-Torino 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della Milano-Torino 2024, di scena oggi con i 177 chilometri previsti da Rho a Salassa. A pochi giorni dalla Milano-Sanremo, sale l’attesa per un test importante nella preparazione alla Classicissima di primavera. Alcuni velocisti di spicco proveranno a conquistare il successo in una corsa che, giunta all’edizione numero 105, viene considerata come la classica più antica in calendario. Tra questi sono attesi al via Cavendish, Demare, Kristoff, Cimolai e Zanoncello. Attenzione anche a eventuali finisseur e attaccanti da lontano, che potrebbero provare a sfruttare le poche asperità presenti sul percorso. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, con gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente niente.

