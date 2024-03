Brighton-Roma, De Zerbi: “Dobbiamo crederci e prepararci nel migliore dei modi”

“Non so se la Roma sarà stanca, noi dobbiamo pensare a fare del nostro meglio. L’unica cosa che so è che noi dobbiamo giocare e prepararci nel migliore dei modi”. Lo ha detto il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo il 4-0 per i giallorossi all’Olimpico. “Il mio lavoro è concentrarmi su quello che posso fare per la squadra – ha proseguito il tecnico degli inglesi -. Penso che in ogni caso questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno raggiunto fin qui al Brighton, a prescindere dal risultato di domani. Noi dobbiamo crederci ma soprattutto andare in campo e giocare. Non importa quello che diciamo, l’importante è quello che facciamo in campo”, conclude il tecnico italiano.

“Sono italiano e sono abituato a leggere i giornali italiani, non leggo i giornali inglesi. Io mi concentro sui miei giocatori e ovviamente non eravamo contenti di questa sconfitta. Abbiamo avuto le stesse occasioni della Roma, ma la Roma ha segnato e noi no. Noi non siamo abituati a giocare queste competizioni. A Roma non abbiamo giocato da Brighton – ha proseguito il tecnico degli inglesi -. Non voglio parlare delle assenze, chi c’era poteva fare meglio. Questa volta dobbiamo giocare come sappiamo. Non siamo una squadra grande ma dobbiamo fare meglio dell’andata”.