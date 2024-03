Ciclismo, Milano-Torino 2024: programma, orari, tv e streaming

Mercoledì 13 marzo è il giorno della Milano-Torino 2024, la classica più antica del calendario internazionale giunta quest’anno all’edizione numero 105. I corridori dovranno affrontare 177 chilometri da Rho a Salassa, su un percorso che nella seconda parte si presenta come piuttosto ondulato e probabilmente poco adatto ai velocisti puri. Il tutto a pochi giorni dalla Milano-Sanremo, con questo appuntamento che per alcuni sarà il trampolino di lancio ideale verso la prima Monumento della stagione. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

MILANO-TORINO 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via alle ore 11:45 dal chilometro zero, dopo aver percorso la parte di trasferimento neutralizzato. L’arrivo a Salassa è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:45 e le 16:10, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia su RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn con orari da confermare nelle prossime ore in base ai vari palinsesti. Sportface vi racconterà la Milano-Torino 2024 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche finali e tanto altro ancora.