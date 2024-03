Ciclismo, risultati e ordine di arrivo Milano-Torino 2024: Bettiol trionfa in solitaria, decisivo l’attacco a 30 km dal traguardo

Alberto Bettiol scatta a 30 km dall’arrivo e taglia in solitaria il traguardo della Milano-Torino 2024, vincendo la corsa di scena sui 177 chilometri da Rho a Salassa. Numero da fuoriclasse dell’azzurro, scattato sulla salita del Prascorsano e bravissimo a tenere a debita distanza gli inseguitori. 3:54:13 il crono del corridore della EF Education Esaypost, che non si è mai guardato indietro dopo l’attacco ed è riuscito a trionfare davanti al pubblico italiano. L’Italia torna così a vincere la Milano-Torino nove anni dopo: l’ultimo a riuscirci era stato Diego Rosa nel 2015. Alle spalle di Bettiol Jan Christen della UAE Team Emirates, l’unico che ha tentato di riprenderlo – senza successo – nel finale. A completare il podio il grande favorito della vigilia Marc Hirschi, davanti a un altro corridore della UAE, Diego Ulissi.

MILANO-TORINO 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

CRONACA – Il primo attacco si concretizza dopo una manciata di chilometri e va a bersaglio. Marco Murgano (Corratec Vini Fantini), Marcel Camprubi (Q36.5) e Matteo Vercher (Total Energies) staccano il gruppo e vanno a comporre la fuga di giornata. I tre resistono per ben 140 km, con il gap che oscilla fino a un massimo di 4 minuti per poi essere ricucito in occasione della penultima salita di giornata, quella di Prascorsano. Nel mezzo poco da segnalare se non il ritiro di uno dei grandi protagonisti della corsa, Mark Cavendish. La svolta avviene proprio nel tratto conclusivo della salita, dopo che il notevole ritmo imposto da Diego Ulissi aveva dato vita ad una prima scrematura nel gruppo. A tentare l’azione solitaria è Alberto Bettiol, che non dà chance ai rivali di tenere il suo ritmo (l’unico a provarci è Christen, prima di rialzarsi) e scappa via da solo, staccando gli inseguitori fino a un massimo di 40 secondi. Comincia così questo duello a distanza tra il corridore della EF Education Easypost e il gruppetto guidato dalla UAE, determinato a ricucire il gap. Bettiol non si guarda però mai indietro e continua dritto per la sua strada, amministrando il vantaggio fino alla fine e ottenendo una splendida vittoria.

ORDINE DI ARRIVO