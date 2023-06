LIVE – Ciclismo, Campionati Italiani 2023 prova in linea uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a un ruolo da protagonista lungo il percorso di ben 226,8 chilometri. Giulio Ciccone è il grande favorito per succedere nell’albo d’oro a Filippo Zana, vincitore a sorpresa lo scorso anno e oggi assente per i postumi di una caduta. Attenzione però anche a Domenico Pozzovivo, Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Lorenzo Fortunato e tanti altri. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla di questo appuntamento.

