Ciclismo, Campionati Italiani 2023 prova in linea uomini Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei professionisti, con tanti big attesi al via per contendersi la maglia di campione nazionale. La gara si svilupperà su un percorso di 226,8 chilometri, caratterizzato da due circuiti e un dislivello complessivo superiore ai 3000 metri. Non difenderà il titolo il campione in carica, Filippo Zana, messo fuori gioco da una caduta nei giorni scorsi. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’appuntamento in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:10, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:40 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:35, oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay. Sportface vi racconterà la prova in linea maschile in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, dichiarazioni e molto altro ancora.