MotoGP GP Olanda Assen 2023, Bastianini: “Pista difficile, sto tornando quello di prima”

Enea Bastianini ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’ottavo posto nella Sprint Race del GP d’Olanda 2023 di MotoGP: “Non è stata una bella gara, purtroppo stamattina è andato tutto male. Ero consapevole che sarebbe stata dura, ma non abbiamo mai mollato ed è stato un bello step in più rispetto alla mattinata. Assen è una pista difficile e, anche se ho faticato, sono contento. Con calma sto tornando il Bastianini prima“. Enea ha poi parlato di due suoi colleghi: “Marini? Dovrebbe parlare meglio. L’ho sorpassato, ma lui ha voluto resistere ed è finito sul verde. Marquez? C’è stata un’incomprensione. Si è distratto e mi ha tamponato, ma poi mi ha chiesto scusa“.