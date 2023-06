Ciclismo, Campionati Italiani 2023 prova in linea uomini Elite: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso della prova in linea riservata agli uomini Elite, appuntamento clou dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada di scena in Trentino. Saranno 226,8 chilometri e oltre 3700 metri di dislivello complessivo ad assegnare la maglia tricolore di quest’anno. La prima parte della corsa si svilupperà su un circuito di 39,8 km da percorrere due volte, dove probabilmente potrebbe svilupparsi la fuga di giornata ma non molto di più. La corsa in realtà si deciderà sul secondo circuito, lungo 16,2 km e da ripetere per nove volte.

La prima parte del circuito è in salita, con un’ascesa di 5,6 km e una pendenza media del 5,2% che prevede però un tratto al 7% nel primo chilometro. Seguiranno cinque chilometri vallonati e poi la discesa vera e propria, che porta in prossimità del traguardo di Comano Terme con una carreggiata piuttosto larga. Poche curve tecniche, ad eccezione di tre tornanti che non dovrebbero creare particolari difficoltà ai corridori.

L’altimetria della prova in linea uomini Elite