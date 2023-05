Giro d’Italia 2023, classifica e ordine di arrivo seconda tappa: gran vittoria in volata di Milan

L’ordine di arrivo e la classifica della seconda tappa del Giro d’Italia 2023, la Teramo-San Salvo di 201 km, in cui uno strepitoso Jonathan Milan della Bahrain Victorious conquista il successo in volata davanti a David Dekker dell’Arkea Samsic e Kaden Groves dell’ADC. Presente anche un altro corridore italiano in top 10, si tratta di Niccolò Bonifazio, che chiude la propria gara in ottava posizione.

Dopo pochi chilometri Champion, Gandin, Bais e Lapeira provano a prendere il largo riuscendo a dare il via ad una piccola fuga, a cui poi si aggiunge anche Verre. Il gruppetto in breve tempo incamera un vantaggio di oltre quattro minuti, ma il plotone all’inseguimento controlla con tranquillità e pian piano ricuce il gap. Stefano Gandin si mette in mostra conquistando gli sprinti intermedi di Pescara e Chieti, mentre Lapeira si prende i primi GPM battendo Verre, il quale decide di farsi riprendere dal gruppo. Dopo una fase di elastico il plotone decide di alzare il ritmo colmando costantemente il gap con i battistrada. Lapeira si rialza, mentre Bais, Gandin e Champion tengono duro almeno fino a 38 km dalla conclusione, quando i tre decidono che è arrivato il momento di alzare bandiera bianca. Dopo una lunga fase di studio tra le squadre dei velocisti, Jonathan Milan confeziona una perfetta strategia e porta a casa la vittoria in volata.

