Giro d’Italia 2023, seconda tappa Teramo-San Salvo oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 prosegue oggi con la seconda tappa, la Teramo-San Salvo di 201 chilometri. Una frazione sulla carta per velocisti, dopo la cronometro inaugurale che ha visto il dominio di Remco Evenepoel. Il belga, già in maglia rosa, dovrà probabilmente subito prendere il controllo della corsa e della probabile fuga di giornata. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa al meglio.

GIRO 2023: I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV

SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della seconda tappa, dopo la fase di trasferimento, è prevista dal chilometro zero alle ore 12:30 mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14:00) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la seconda tappa del Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, percorsi, approfondimenti e molto altro ancora.