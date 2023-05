Pagelle F1 GP Miami 2023: Verstappen torna a dominare, Ferrari anonima

Le pagelle del GP di Miami 2023, quinta tappa del Mondiale di F1. A festeggiare è ancora una volta la Red Bull, che fa 5/5 in stagione e confeziona un’altra doppietta. A trionfare è Max Verstappen, nonostante partisse dalla nona posizione, davanti al compagno di squadra Perez. Terzo il solito Alonso, capace di precedere Alonso e Sainz. Solo settimo Charles Leclerc, che non brilla e continua a faticare. Di seguito le nostre valutazioni ai piloti.

RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP MIAMI

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Impressionante. Devastante. Dominante. Non mancano affatto gli aggettivi per descrivere la gara di Verstappen, capace di trionfare pur scattando dalla nona casella e di farlo con una facilità disarmante. Domenica perfetta da parte di Max, che non ha commesso alcuna sbavatura ed è salito con merito sul gradino più alto del podio.

SERGIO PEREZ, voto 8,5: Mastica amaro Checo, che non disdegna il secondo posto ma ovviamente non può essere soddisfatto vista che partiva dalla pole position (e il suo rivale per il campionato nono). Eppure Perez non ha molte colpe visto che ha potuto davvero poco contro Verstappen, oggi più veloce e semplicemente più bravo.

FERNANDO ALONSO, voto 9: Prosegue la stagione da sogno del veterano spagnolo, che conquista un altro podio e si conferma il migliore tra gli umani. Pur non potendo infatti competere con le Red Bull, di un altro pianeta, Alonso non si perde d’animo e amministra il terzo posto con grande pazienza ed esperienza. Certo, la 33^ vittoria non arriva, ma per quella ci sarà tempo.

GEORGE RUSSELL, voto 8: Weekend più che positivo per il pilota della Mercedes, che centra un discreto quarto posto e dimostra di meritare assolutamente un sedile così prestigioso. Gara di fatto priva di exploit per Russell, ma caratterizzata da una notevole continuità e da molteplici sorpassi non scontati. La strada è quella giusta.

CARLOS SAINZ, voto 7: Non va oltre il quinto posto lo spagnolo, partito fortissimo e sicuramente in lotta per il podio nei primi 20 giri. Poi il pit stop, le contestuali nuove gomme e i 5 secondi di penalità hanno compromesso la gara del ferrarista, che ha commesso qualche errore di troppo ed ha visto allontanarsi i piloti che lo precedevano.

CHARLES LECLERC, voto 6-: Altro weekend anonimo per Leclerc, che non riesce a tramutare in gara quanto di buono fatto vedere nelle libere e si accontenta di un settimo posto che non sa di nulla. La fotografia della sua gara è il duello con Magnussen, iniziato ai primi giri e prolungatosi per tanto, troppo tempo. Nel finale finalmente il sorpasso, ma anche il sesto posto gli è stato negato da Hamilton.