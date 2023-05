Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo seconda tappa: Evenepoel resta in rosa

La classifica generale del Giro d’Italia 2023 aggiornata dopo la seconda tappa, la Teramo-San Salvo di 201 km, vinta da un incredibile Jonathan Milan davanti a a David Dekker e Kaden Groves. Ottavo posto, invece, per un altro azzurro Niccolò Bonifazio. Per quanto riguarda la classifica generale non cambia nulla rispetto alla giornata inaugurale, con Remco Evenepoel che mantiene la maglia rosa; alle sue spalle Filippo Ganna e Joao Almeida. IL francese Paul Lapeira veste la maglia azzurra. Ecco tutte le classifiche aggiornate.

La classifica generale dopo la seconda tappa

Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) 5h16’29” Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) +22″ Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +29″ Stefan Kung (SVI/Groupama FDJ) +43″ Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +43″ Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +55″ Aleksandr Vlasov (RUS/Bora Hansgrohe) +55″ Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) +59″ Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) +1’00” Jay Vine (AUS/UAE Emirates) +1’05”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) 15 punti Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) 12 Joao Almeida (POR/UAE Emirates) 9

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Paul Lapeira (FRA/AG2R) 6 punti Thomas Champion (FRA/Cofidis) 4 punti Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) 3 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA