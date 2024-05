Giro d’Italia 2024, diciassettesima tappa Selva di Val Gardena – Passo del Brocon: percorso e altimetria

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la diciassettesima tappa. I corridori saranno impegnati in una delle ultime grandi fatiche della Corsa Rosa. Saranno 159 duri km (4200 metri di dislivello) che porteranno la carovana da Selva di Val Gardena a Passo del Brocon. Cinque le asperità, ben divise per tutta la durata della prova. Si parte subito forte con i primi 9 km che saranno tutti in salita (8.9 km al 7.4% di pendenza media con picchi dell’11%) verso il GPM di Passo Sella (2244 metri s.l.m). Circa 40 km di intervallo fino al traguardo volante di Predazzo, che introdurrà il GPM che porterà fino a Passo Rolle (19.8 km al 4.8% di pendenza media con picchi del 10%) a 1972 metri s.l.m. Si scenderà di nuovo verso Fiera di Primiero e Imer. Da qui, una piccola asperità di 6 km (Passo Gobbera) per chiudere i primi 100 km di corsa. Al 115° km ecco il terzo GPM di giornata, il primo passaggio da Passo del Brocon (13.3 km al 6.5% di pendenza media con picchi del 12%). Dai 1615 metri s.l.m si va giù fino al traguardo volante di Pieve Tesino (833 metri s.l.m). Passata Pieve Tesino, l’ultima fatica per i corridori con il quinto, e ultimo, GPM che porterà fino all’arrivo a Passo del Brocon (12.2 km al 6.4% di pendenza media e picchi del 14%). La partenza è in programma per le 12.30, l’arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30.

PERCORSO