Giro d’Italia 2024, classifica e ordine di arrivo quinta tappa: vince Ben Thomas, beffa Pietrobon

La classifica e l’ordine di arrivo della quinta tappa del Giro d’Italia 2024, la Genova-Lucca di 178 chilometri. Arriva la fuga a quattro di giornata fino al traguardo della città toscana ed è Benjamin Thomas a conquistare la vittoria, beffando l’azzurro Andrea Pietrobon che era scattato a un km dall’arrivo dopo non aver mai tirato, salvo però doversi arrendere sul più bello alla rimonta del corridore della Cofidis, davvero perfetto coi tempi. Di seguito ecco la top-10 di giornata. Altra delusione, invece, per tutti i velocisti, visto che le loro squadre non sono riuscite a ricucire. Tadej Pogacar tiene la maglia rosa senza patemi, immutati i distacchi nei confronti degli altri big.

Si parte subito con una caduta di Lund Andresen addirittura nel tratto di trasferimento, mentre in gara cadranno sia Laporte che un gruppetto di cinque corridori allo spartitraffico, per fortuna nessuna conseguenza. Prima fuga di giornata con Askey, Bais, Tarozzi e Geschke che prendono margine fino a due minuti, ma il gruppo controlla e sul Passo del Bracco ricuce, fino al ricongiungimento in discesa. Dopo una situazione di corsa decisamente tranquilla, in cui la carovana va decisamente piano, nuova fuga di giornata, ancora con quattro corridori a comporla: si tratta di Ben Thomas (primo al traguardo volante di Camaiore e 3″ di abbuono), Valgren, Paleni e Pietrobon (che transita per primo all’Intergiro). Anche loro raggiungono i due minuti di margine, poi il vantaggio dei battistrada scende intorno al minuto, ma resta costante fino a gli ultimi km e la fuga riesce ad arrivare beffando i velocisti, con Pietrobon che parte a un km dall’arrivo (dopo non aver mai tirato), sembra farcela ma viene ripreso a 100 metri dall’arrivo e poi staccato da Thomas che vince e Valgren che è secondo.

