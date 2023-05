Giro d’Italia 2023, tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 entra nel vivo oggi con la sua tredicesima tappa, lunga 199 chilometri da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana. Arrivo in salita e in Svizzera per la frazione di oggi, che originariamente avrebbe dovuto ospitare la Cima Coppi sul Gran San Bernardo prima dell’accorciamento della salita per problemi di sicurezza. La tappa resta comunque molto impegnativa e c’è grande attesa per quelli che potrebbero essere i primi veri e propri attacchi tra i big della generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La tredicesima tappa prenderà il via alle ore 11:05 dal chilometro zero di Borgofranco d’Ivrea, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo invece è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:57 e le 17:38, in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La frazione di oggi sarà trasmessa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.