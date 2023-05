Kudermetova-Kalinina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2023

Veronika Kudermetova affronterà Anhelina Kalinina nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. La russa non può ormai essere considerata una sorpresa a questi livelli sui quali stazione ormai da circa un anno. Anche a Madrid era arrivata la semifinale, poi persa contro Swiatek. Oggi ha invece un’ottima occasione per cercare di raggiungere l’atto conclusivo del torneo. Tutt’altro che atteso, invece, il cammino della tennista ucraina, che arrivava nella Capitale con una striscia di quattro consecutive iniziata ad Indian Wells, dove era riuscita ad ottenere l’ultima vittoria. Invece a Roma sono arrivati quattro successi di fila, seppur con una sola top-20 incontrata, ovvero Beatriz Haddad-Maia nell’incredibile quarto di finale giocato martedì sera. Si tratta del terzo scontro diretto tra le due e il bilancio è in parità: vittoria per Kudermetova nel 2021 a Linz e per Kalinina pochi mesi fa a Dubai.

Kudermetova e Kalinina scenderanno in campo oggi, venerdì 19 maggio, alle ore 15:30 sul Campo Centrale. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.