LIVE – Giro d’Italia 2023, tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana in DIRETTA

Il Giro d’Italia 2023 propone oggi la sua tredicesima tappa, lunga 199 chilometri da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana, con sconfinamento in Svizzera e arrivo in salita nel finale. Una frazione che potrebbe cambiare la classifica generale, visti i tre GPM nonostante il “taglio” del Gran San Bernardo che non è più la Cima Coppi del Giro come originariamente previsto. Grande attesa per vedere all’opera i big della generale, con Sportface che vi racconterà tutto per filo e per segno fin dalla partenza senza farvi perdere nulla di questa importante giornata.

COME SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING

TREDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

Segui il LIVE a partire dalle 11:05

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5