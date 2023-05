Atalanta-Juventus 0-2, Toloi: “Sconfitta difficile da digerire, non siamo stati fortunati”

Il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, dopo la sconfitta per 2-0 subita al Gewiss Stadium contro la Juventus nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ora la distanza per la Champions League è importante, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro facendo il massimo dei punti in queste ultime quattro gare. È una sconfitta difficile da digerire ma la squadra ha giocato prendendo anche due pali. Non siamo stati fortunati, loro sono una squadra forte ma noi abbiamo fatto bene, ci è mancata un po’ di fortuna. Abbiamo creato tante situazioni, succede anche di prendere qualche contropiede. Oggi usciamo a testa alta, il risultato poteva essere diverso e pensiamo alla prossima”.