Golf, Open d’Italia 2023 ultima giornata oggi in tv: orari e diretta streaming

L’Open d’Italia 2023 di golf si chiude oggi, con la quarta e ultima giornata che assegnerà il trofeo e che sarà possibile seguire in diretta tv e streaming. Il torneo del DP World Tour, di scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), anticipa di pochi mesi la Ryder Cup 2023 che si disputerà sullo stesso percorso par 71. A 18 buche dal termine la classifica vede al comando il francese Julien Guerrier, che andrà a caccia del suo primo titolo in carriera sul maggiore circuito europeo: per lui un colpo di vantaggio sul polacco Meronk e sul connazionale Langasque, autore ieri di una sensazionale rimonta con tanto di record del campo in 62 colpi. Purtroppo partiranno dalle retrovie Guido Migliozzi, Aron Zemmer e Renato Paratore, ovvero i tre italiani che sono riusciti a superare il taglio di metà gara. Tutti e tre infatti si trovano fuori dalle prime 60 posizioni al termine del terzo giro.

ORARI, TV E STREAMING – La giornata finale dell’Open d’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Golf e in diretta streaming su Sky Go. Collegamento a partire dalle 13:30, con i giocatori che prenderanno il via in ordine inverso di classifica. Non sarà possibile seguire gli italiani, dal momento che Paratore inizierà l’ultimo giro alle 7:10 e Zemmer e Migliozzi poco dopo rispettivamente alle 7:37 e alle 7:46. L’ultima partenza, con Guerrier e Langasque, prenderà il via dalla buca 1 alle ore 13:00.