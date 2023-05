Giro d’Italia 2023, pagelle nona tappa: Evenepoel vince ma non incanta, splendido lavoro della Ineos-Grenadiers

Le pagelle della nona tappa del Giro d’Italia 2023, la cronometro di 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena. Tutti attendevano Remco Evenepoel ed il belga della Soudal Quick-Step in effetti non delude, andando ad aggiudicarsi la seconda corsa contro il tempo di questo Giro. Detto ciò, non è stata una prova formidabile del 23enne campione di Aalst, che riesce a sopravanzare di un solo secondo Geraint Thomas e che entra nella seconda settimana della corsa con ben quattro inseguitori tutti sotto il minuto di distacco nella generale. Anche Primoz Roglic può ritenersi soddisfatto dopo aver limitato alla grande i danni quest’oggi, mentre Damiano Caruso finisce nei top-10 di giornata e guadagna un’altra posizione in classifica.

REMCO EVENEPOEL – Voto 8.5: Tutto come da pronostico, nel senso che il belga partiva con i favori del pronostico ed in effetti si aggiudica questa crono, riprendendosi anche la maglia rosa. Ma probabilmente il corridore della Soudal Quick-Step sperava di guadagnare qualcosa in più sugli avverdari e di poter concludere questa prima settimana di Giro con un margine più ampio rispetto alla concorrenza.

GERAINT THOMAS – Voto 8.5: Splendida crono del corridore britannico, che manca la vittoria di un solo centesimo al termine di 35 chilometri in cui lui e il belga sono sempre stati sugli stessi tempi ad ogni intermedio. La gamba però c’è ed il secondo posto nella generale anche.

PRIMOZ ROGLIC – Voto 7+: Lo sloveno fa decisamente meglio rispetto alla prova opaca della veloce crono inaugurale, ma non riesce a piazzare una zampata che gli avrebbe permesso di rimanere più a contatto con Evenepoel. Entra comunque nella seconda settimana con 47″ di ritardo, sui quali avrebbe probabilmente messo la firma dopo la prima giornata.

TAO GEOGHEGAN HART – Voto 8.5 – Splendida prestazione del britannico, che sta vivendo uno straordinario inizio di stagione e che quest’oggi è riuscito a mettersi alle spalle fior di corridori e specialisti come il duo della Groupama-FDJ formato da Kung e Armirail.

DAMIANO CARUSO – Voto 7.5: Ottima prova dell’azzurro della Bahrain-Victorious, primo dei nostri al traguardo, nche perché uno sfortunato Filippo Ganna è stato costretto al forfait ieri dopo aver contratto il covid. Il 35enne di Ragusa non poteva obiettivamente puntare alla vittoria e non era tra i favoriti, ciò nonostante è riuscito a mettersi dietro Jay Vine e Lennard Karman, perdendo poco da Vlasov e guadagnando un’altra posizione in classifica.

INEOS-GRENADIERS – Voto 10: Giusto anche sottolineare il fin qui splendido lavoro di tutta la squadra britannica, nonostante nella crono odierna abbia dovuto fare a meno di Filippo Ganna, fermato nei giorni scorsi dal covid. Addirittura tre nei primi sette, con Thomas che sfiora di un soffio il successo e nella generale sia lui che Geoghegan Hart sono in top-5 a meno di un minuto da Evenepoel.