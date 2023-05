Monza-Napoli 2-0, Palladino: “Grande atteggiamento e ottima prestazione”

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione, mi è piaciuto l’atteggiamento. Sapevamo di affrontare i più forti, dovevamo stare attenti a tutte le loro qualità. C’è stata grande predisposizione in questo, secondo me abbiamo fatto molto bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà e spesso ci siamo riusciti con i nostri principi di gioco, ripartenze e qualità. Sono soddisfatto del primo tempo, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ ma ho visto un grande atteggiamento di squadra, volevano i tre punti e ce l’abbiamo fatta, non era semplice ma mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la splendida vittoria in casa contro il Napoli: “Li devono ringraziare, danno davvero tutto. Fanno tutto loro, non sono cose mie. Mi ascoltano, seguono le indicazioni, ma questi gol sono le loro grandi qualità tecniche che mettono in campo e la società che li ha scelti è stata molto brava”.

Altri complimenti ai suoi e al club: “La squadra è stata strutturata bene, sono stati presi giocatori che hanno già giocato in grandi squadre, Sensi, Rovella, Petagna, dimentico qualcuno. Si sono calati nella parte della neopromossa e va dato grande merito a loro che hanno avuto mentalità. Giocatori pronti al grande salto? Di Gregorio è un grandissimo portiere pronto al grande salto di qualità, Carlos Augusto che per me è da nazionale, Ciurria, Rovella. Dani Mota ha grandissime qualità, non faccio un nome solo”.