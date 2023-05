Monza-Napoli, Petagna: “Contento per il gol, ne avevo bisogno”

“Sono contento per il gol, era un po’ che non segnavo e ne avevo bisogno. Abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile e vincere contro i campioni d’Italia è stato bellissimo. Volevo dedicare il gol e la vittoria alla mia mamma visto che è anche la sua festa. Siamo un gruppo bellissimo, non abbiamo nulla da perdere, la salvezza è stata raggiunta e ora dobbiamo fare quanti più possibili nelle prossime tre partite”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn dell’attaccante del Monza, ex Napoli, Andrea Petagna, dopo il 2-0 dei brianzoli sui partenopei.