Giro d’Italia 2023, risultati e classifica nona tappa: Evenepoel vince la crono e torna in rosa

I risultati e la classifica della nona tappa del Giro d’Italia 2023, la cronometro di 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena. Remco Evenepoel fa il bis dopo la tappa d’apertura di questo Giro e trionfa al fotofinish, facendo segnare un tempo di un solo secondo migliore rispetto ad un ottimo Geraint Thomas. Terza posizione per l’altro corridore della Ineos Grenadiers, vale a dire Tao Geoghegan Hart, che riesce a far meglio di uno specialista puro come Kung. Buona anche la prova di Damiano Caruso, che è decimo e guadagna una posizione nella generale. Evenepoel come da pronostico torna in maglia rosa, con Leknessund che prende più di un minuto dal vincitore ed è ora quinto nella generale.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

GIRO 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

NONA TAPPA GIRO D’ITALIA – ORDINE D’ARRIVO