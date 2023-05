Torino, lesione all’adduttore per Sanabria: sarà rivalutato nei prossimi giorni

Il Torino ha reso noto che l’attaccante “Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni”. L’attaccante scuola Barcellona sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, con 11 gol in 30 partite impreziositi da 3 assist. Al posto dell’ex Roma, si scalda Pellegri.