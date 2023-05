Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo quattordicesima tappa: Armirail nuova maglia rosa

La classifica generale aggiornata del Giro d’Italia 2023, con la situazione dopo la quattordicesima tappa da Sierre a Cassano Magnago. Una frazione che vede andare in scena la più classica delle “fughe-bidoni”, il gruppo lascia fare e arriva a venti minuti dai primi. Incredibilmente quindi Geraint Thomas perde la maglia rosa a vantaggio di Bruno Armirail: il 29enne diventa il primo francese in rosa dai tempi di Jalabert nel 1999.

Una scelta destinata a far sicuramente discutere, ma che non dovrebbe avere un peso a livello di classifica finale del Giro. Cambia anche la situazione per la maglia azzurra, che torna sulle spalle di Davide Bais ai danni di Thibaut Pinot: i due probabilmente continueranno a darsi battaglia fino alla fine della Corsa Rosa. Almeida rimane il leader per la classifica giovani contrassegnata dalla maglia bianca, mentre nella classifica a punti della maglia ciclamino Jonathan Milan resta stabilmente al comando.

LE PAGELLE DELLA TAPPA

L’ORDINE DI ARRIVO

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) 56h17’01” Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +1’41” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +1’43” Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +2’03” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +2’23” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +3’09” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +3’33” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +4’26” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +4’49” Hugh John Carthy (GBR/EF Education-EasyPost) +4’57”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 164 punti Derek Gee (Israel-Premier Tech) 112 punti Pascal Ackermann (UAE Emirate) 88 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 144 punti Thibaut Pinot (FRA/Groupama – FDJ) 114 punti Einer Rubio (COL/Movistar Team) 68 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA