Giro d’Italia 2023, quindicesima tappa Seregno-Bergamo oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi il Giro d’Italia 2023 chiude la sua seconda settimana con la quindicesima tappa, la Seregno-Bergamo di 195 chilometri. Una frazione non di alta montagna ma comunque molto attesa visti i 3600 metri di dislivello e i quattro GPM in programma. Finora lo spettacolo tra i big della generale si è visto poco, chissà che questa giornata non possa segnare un punto di svolta. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

SEGUI IL LIVE DELLA QUINDICESIMA TAPPA

QUINDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ITALIA 2023: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero della quindicesima tappa è in programma per le ore 11:55, mentre gli organizzatori hanno programmato l’arrivo di Bergamo tra le 16:53 e le 17:33 in base a quella che sarà la meda oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà visibile in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.