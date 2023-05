Real Madrid, Ancelotti alla ricerca di un attaccante: fari puntati su Richarlison

Il Real Madrid ripartirà ancora da Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Nonostante l’interessamento del Brasile, il tecnico italiano ha deciso di rimanere in Spagna e di puntare fortemente sulla prossima stagione. I Blancos starebbero già pensando alla prossima stagione, incentrando la propria ricerca sul mercato su un attaccante di livello.

Ancelotti, come riportato da Defensa Central, avrebbe messo gli occhi su Richarlison che il tecnico emiliano ha già avuto nella sua esperienza all’Everton. L’attaccante brasiliano è attualmente in forza al Tottenham che cambierà allenatore nel prossimo giugno. Il Real Madrid potrebbe approfittarne questa estate ed avanzare agli Spurs una richiesta per far arirvare Richarlison in Spagna ed accontentare, dunque, il proprio tecnico.