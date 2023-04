Giro di Sicilia 2023, risultati e classifica terza tappa: gran colpo di Suter, secondo Fiorelli

Lo svizzero Joel Suter della Tudor Pro Cycling Team conquista il successo nella del Giro di Sicilia 2023, la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri, portando a termine una spettacolare fuga che, a pochi chilometri dalla conclusione, ha voluto continuare in solitaria. Una grande affermazione, dunque, per l’elvetico mentre per gli altri resta l’amarezza per non aver disputato la volata. Alle spalle di Suter si piazza un poker di italiani composto da Filippo Fiorelli, Elia Viviani, Giosuè Epis e Vincenzo Albanese.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

In avvio, il ritmo è molto alto. Il primo tentativo è di Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), ma il gruppo reagisce subito. Discorso diverso per Roberto Carlos Gonzalez (Mg.K Vis-Colors for Peace) che guadagna qualche metro sul gruppo, fino ad essere raggiunto dagli altri cinque fuggitivi: Pierelis Belletta (Biesse-Carrera), Michele Berasi (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Joel Suter (Tudor), Giacomo Garavaglia (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior).

A 100 km dall’arrivo la fuga nell’entroterra siciliano prende solidità e arriva a toccare i 4′. Ed è Giacomo Garavaglia ad aggiudicarsi il traguardo volante di Gangi e l’unico Gpm di giornata nella salita di Portella di Bafurco (8,1 km al 3,6%). A pochi chilometri dalla fine i fuggitivi vengono ripresi con il solo Joel Suter che tenta di andarsene in solitaria difendendo un vantaggio di circa 45″ che piano piano diminuiscono fino a scendere sotto i dieci. Suter, però, è bravo a non arrendersi riuscendo a completare il capolavoro con il successo di tappa davanti al quartetto italiano composto da Filippo Fiorelli, Elia Viviani, Giosuè Epis e Vincenzo Albanese.

ORDINE DI ARRIVO 3^ TAPPA GIRO DI SICILIA 2023