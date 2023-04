Giro di Sicilia 2023, classifica generale aggiornata dopo terza tappa: Fisher-Black resta leader

La classifica generale del Giro di Sicilia 2023 aggiornata dopo la terza tappa, la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri, in cui lo svizzero Joel Suter della Tudor Pro Cycling Team ha conquistato la vittoria, portando a termine una spettacolare fuga che, a pochi chilometri dalla conclusione, ha voluto continuare in solitaria. Alle spalle dell’elvetico si piazza un poker di italiani composto da Filippo Fiorelli, Elia Viviani, Giosuè Epis e Vincenzo Albanese. In classifica generale, dunque, il neozelandese Finn Fisher Black mantiene la propria leadership precedendo Vincenzo Albanese e Diego Uliss. Ecco la top-ten.

