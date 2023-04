Feyenoord-Roma in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata quarti Europa League 2022/2023

La Roma fa visita al Feyenoord nell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Match fondamentale per i giallorossi, attualmente terzi in campionati (e dunque virtualmente qualificati alla prossima Champions) ma determinati a farsi strada anche in Europa. La trasferta olandese si prospetta insidiosa, anche perché i padroni di casa vorranno prendersi la rivincita dopo la sconfitta nella finale di Conference League. La Roma tuttavia ha le qualità per dire la sua e potrà assolutamente giocarsi le sue carte, tenendo aperto il confronto in vista del ritorno.

Si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 aprile nella cornice del De Kuip di Rotterdam. La partita NON sarà trasmessa in chiaro. Potrà invece essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Spazio anche allo streaming di Sky Go e NOW.