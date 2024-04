Giro di Romandia 2024, risultati e ordine di arrivo quarta tappa: vince Carapaz, Carlos Rodriguez in giallo

La classifica e l’ordine di arrivo della quarta e penultima tappa del Giro di Romandia 2024, che ha portato i corridori da Saillon a Leysin dopo 159 chilometri. La vittoria è andata a Richard Carapaz, che in un finale molto impegnativo ha anticipato tutti resistendo a Florian Lipowitz e Carlos Rodriguez Cano. Quest’ultimo è anche il nuovo leader della classifica generale prima dell’ultima tappa in programma domani, approfittando della crisi dell’ormai ex maglia gialla Juan Ayuso.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga iniziale di sei uomini, poi annullata nel tratto di fondovalle che ha seguito il difficile GPM di Ovronnaz nella parte iniziale della corsa. Successivamente si è messo in proprio Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), autore di una grandissima prestazione attaccando in solitaria a oltre 50 km dal traguardo. Il francese è stato raggiunto a 5 km dalla conclusione, quando la corsa è esplosa grazie all’attacco di Egan Bernal. La classifica generale, con distacchi minimi e primi 4 racchiusi in 11″ prima della frazione odierna, ha reso tiratissimo il finale anche nell’ottica degli abbuoni. Il lavoro di Bernal in favore del team Ineos-Grenadiers, che ha lavorato tutto il giorno in favore di Carlos Rodriguez. Il redivivo colombiano ha causato le difficoltà del leader della generale Juan Ayuso, che negli ultimi due chilometri ha ceduto di schianto andando in crisi completamente.

Ai 2 km arriva la stoccata vincente di Carapaz, con l’ecuadoregno campione olimpico che resiste negli ultimi metri a uno scatenato e sorprendente Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) che stacca Carlos Rodriguez il quale comunque riesce a prendersi la maglia gialla con una manciata di secondi di margine sull’altro uomo Bora Aleksandr Vlasov.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

GIRO DI ROMANDIA 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE

START LIST E FAVORITI

L’ordine di arrivo della quarta tappa (Saillon-Leysin, 159 km)