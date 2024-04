Ospite del podcast ‘Ignite‘ della European Athletics, Zharnel Hughes ha lanciato la sfida a Marcell Jacobs in vista degli Europei di Roma, in programma a giugno: “Sogno di correre sulla pista dell’Olimpico e vincere l’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Io favorito? E’ giusto che faccia parte degli atleti che lo sono, ma a prescindere da ciò andrò a Roma per divertirmi e disputare una buona gara. Dopo esserci andato vicino nel 2022 a Monaco, voglio finalmente conquistare questo titolo europeo“.

L’atleta britannico ha poi raccontato le sue emozioni quando mette piede in pista: “Entrare allo stadio quando si devono posizionare i blocchi è una sensazione davvero intensa. A volte può essere pauroso ritrovarsi lì col rumore del pubblico attorno: inoltre capita che si decida di fare qualche gioco mentale per disturbare gli altri atleti in linea in quel momento. E’ fondamentale avere fiducia in sé stessi, senza pensare a chi hai accanto o a chi ha il miglior primato personale. In quell’istante dipende tutto da te e non devi concentrarti su nessun altro“.