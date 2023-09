Cronometro uomini Elite oggi in tv, Europei Drenthe 2023: orari e diretta streaming

La cronometro uomini Elite chiude oggi la prima giornata degli Europei 2023 di ciclismo su strada, in corso nella regione olandese di Drenthe. Il titolo continentale si assegna su un tracciato di 29,8 chilometri completamente pianeggiante, ovviamente favorevole ai grandi specialisti delle crono. Assenti Filippo Ganna e Remco Evenepoel, gli svizzeri Bisseger e Kung sognano il bis dello scorso anno ma tra i grandi favoriti ci sono anche Wout Van Aert e Joshua Tarling. L’Italia schiererà Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, entrambi a caccia di un risultato di peso. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la corsa in tempo reale.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro maschile prenderà il via alle ore 16:15, con i corridori che prenderanno il via a intervalli regolari secondo una startlist che sarà comunicata a poche ore dalla partenza. La gara dovrebbe chiudersi intorno 17:45, stando alle previsioni degli organizzatori. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.