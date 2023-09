Cronometro donne Elite, Europei ciclismo Drenthe 2023: data, orario, diretta tv e streaming

Mercoledì 20 settembre si aprono gli Europei 2023 di ciclismo su strada, di scena nella regione olandese di Drenthe. La prima giornata sarà dedicata alle prove contro il tempo e tra queste c’è anche la cronometro donne Elite, con le migliori interpreti della specialità che si contenderanno il titolo europeo lungo un percorso di 29,5 chilometri completamente pianeggiante con partenza e arrivo in quel di Emmen. Campionessa uscente è la svizzera Marlen Reusser, vincitrice delle ultime due edizioni. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte anche a cronometro, con una formazione ancora da annunciare e sicuramente orfana della veterana Elisa Longo Borghini. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro femminile prenderà il via alle ore 14:30, con la prova che dovrebbe concludersi intorno alle 15:50 stando alle previsioni degli organizzatori. L’ordine di partenza delle atlete sarà reso noto poche ore prima della corsa. Gli Europei 2023 di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.