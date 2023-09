Ciclismo, Europei Drenthe 2023 cronometro uomini Elite: percorso e favoriti

Il percorso e i favoriti della cronometro uomini Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 24 settembre sulle strade olandesi della regione di Drenthe. Il titolo continentale contro il tempo verrà assegnato su un tracciato di 29,8 chilometri completamente pianeggianti. Poche difficoltà anche da un punto di vista planimetrico, per una corsa che sorriderà senza dubbio ai maggiori specialisti della disciplina.

ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

I FAVORITI – Assenti il campione e vicecampione del mondo Remco Evenepoel e Filippo Ganna, il corridore più atteso sarà probabilmente Wout Van Aert che sull’Europeo ha incentrato il suo finale di stagione. Attenzione però a Joshua Tarling, 19enne e bronzo a sorpresa ai Mondiali di Glasgow. Il britannico ha impressionato e ora cerca conferme. Impossibile poi non citare Stefan Bisseger e Stefan Kung, che lo scorso anno in Baviera regalarono oro e argento alla Svizzera. Da tenere d’occhio anche i francesi Cavagna e Armirail, il portoghese Oliveira, il norvegese Fossi, il danese Bjerg e perchè no anche un vecchio leone come Geraint Thomas che però non sembra essere uscito in grande condizione dalla Vuelta.

In casa Italia saranno Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, con quest’ultimo che può sognare una medaglia: il nono posto del Mondiale lo vede infatti come quarto europeo nell’ordine di arrivo di Glasgow tra quelli al via all’Europeo. Sobrero può comunque ambire a un piazzamento importante, anche se il podio sembra fuori portata.

La planimetria della cronometro