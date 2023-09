Cronometro uomini Elite, Europei ciclismo Drenthe 2023: data, orari, diretta tv e streaming

La cronometro uomini Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada, in programma mercoledì 20 settembre, sarà una delle gare più attese più attese. L’Italia dovrà però fare a meno di Filippo Ganna, che rimanda l’appuntamento con l’oro europeo volendosi concentrare interamente sulla prova in linea. In sua assenza i colori azzurri saranno difesi da Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, con gli svizzeri Bisseger e Kung che lo scorso anno precedettero proprio Ganna sul podio. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro maschile prenderà il via alle ore 16:15, con i corridori che prenderanno il via a intervalli regolari secondo una startlist che sarà comunicata a poche ore dalla partenza. La gara dovrebbe chiudersi intorno 17:45, stando alle previsioni degli organizzatori. Gli Europei 2023 di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.