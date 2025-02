Jonathan Milan trionfa nella prima tappa dell’UAE Tour 2025. Nella frazione con partenza da Madinat Zayed Shams Solar Park e arrivo a Liwa Palace dopo 138 km, il velocista friulano della Lidl Trek si è imposto in una volata lunghissima, partita a 300 metri dal traguardo. L’azzurro ha fatto tutto da solo, seguendo la ruota di Tadej Pogacar che ha provato a sorprendere tutti, e resistendo poi nel finale al rientro di Jasper Philipsen. Il belga della Alpecin-Deceuninck ha chiuso al secondo posto rialzandosi nel finale, e finendo per ostacolare involontariamente il rientrante Finn Fisher-Black. Per questo motivo Philipsen è stato declassato in ultima posizione: scala dunque in seconda piazza Fisher-Black, mentre al terzo posto c’è il danese Tobias Lund Andresen.

Chiude in decima posizione il campione del mondo Pogacar, che all’esordio stagionale ha subito provato a lasciare il segno anche in una tappa non propriamente affine alle sue caratteristiche. Con il successo odierno Milan si prende anche la maglia rossa di leader della classifica generale, che rispecchia l’ordine d’arrivo, con un margine di 4 secondi sull’australiano della Red Bull Bora-Hansgrohe che è frutto degli abbuoni. Lo sprinter della Lidl Trek ha parlato così al traguardo: “Mi sento molto stanco dopo questa volata. Il caldo e gli ultimi 700 metri della gara hanno reso la gara davvero dura, più di quanto pensassi. È stata una giornata piuttosto intensa, con fughe e attaccanti da riportare indietro. Devo ringraziare i miei ragazzi, che mi hanno controllato, supportato e condotto fino al tratto finale. Sono super contento di questa vittoria, domani cercheremo di difendere la testa“.

Il racconto della prima tappa dell’UAE Tour 2025

La tappa è animata dalla fuga a tre dei due italiani della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè Federico Biagini e Manuele Tarozzi e del panamense della Team Solution Tech – Vini Fantini Carlos Samudio. I tre battistrada raggiungono u vantaggio massimo sul gruppo di poco superiore ai 3 minuti, ma man mano che passano i chilometri il margine si riduce. Ai -40 dal traguardo il vantaggio scende a un minuto, e poco dopo rimane da solo in testa Tarozzi. Quest’ultimo si arrende definitivamente nei kilometri finali, spianando la strada alla volata; Pogacar prova a fare il guastafeste ma Milan si incolla alla sua ruota e lo salta, centrando all’arrivo dopo il lunghissimo rettilineo la vittoria numero 18 da professionista.

UAE Tour 2025, risultati prima tappa

Jonathan Milan (Lidl Trek) 3:31.34 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) s.t. Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) s.t. Lennert van Eetvelt (Lotto Cycling Team) s.t. Oscar Onley (Team Picnic PostNL) s.t. Aaron Gate (XDS Astana Team) s.t. Harold Tejada (XDS Astana Team) s.t. Lionel Taminiaux (Lotto Cycling Team) s.t. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s.t.

La classifica generale aggiornata

Jonathan Milan (Lidl Trek) 3:31.24 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0:04 Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) +0:06 Lennert van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +0:10 Oscar Onley (Team Picnic PostNL) s.t. Aaron Gate (XDS Astana Team) s.t. Harold Tejada (XDS Astana Team) s.t. Lionel Taminiaux (Lotto Cycling Team) s.t. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s.t.

Il programma della corsa

Tappa 1 (17 febbraio): Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)

Tappa 2 (18 febbraio): Al Hudayriyat Island (cronometro individuale, 12,2 km)

Tappa 3 (19 febbraio): Ras al Khaimah – Jebel Jais (179 km)

Tappa 4 (20 febbraio): Fujairah Qidfa Beach – Umm al Quwain (181 km)

Tappa 5 (21 febbraio): American University Dubai – Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)

Tappa 6 (22 febbraio): Abu Dhabi Cycling Club – Abu Dhabi Breakwater (167 km)

Tappa 7 (23 febbraio): Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (176 km)