Ciclismo, UAE Tour 2023 prima tappa oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

Lo UAE Tour 2023 inizia oggi con la prima tappa, da Al Dhafra Castle ad Al Mirfa dopo 151 chilometri sulla carta adatti ai velocisti. La corsa negli Emirati vede al via diversi big, con la vittoria odierna che potrebbe essere alla portata di uno sprinter del calibro di Tim Merlier, Dylan Groenewegen o Sam Bennett, con Elia Viviani pronto a intervenire in caso di occasione propizia. Attenzione però al vento, visto che la tappa sarà quasi interamente nel deserto: i ventagli potrebbero essere dietro l’angolo, creando scompiglio anche in ottica classifica generale.

UAE TOUR 2023: CALENDARIO TAPPE E PROGRAMMA COMPLETO

Il percorso della prima tappa

TV E STREAMING – La tappa prenderà il via alle ore 10:00 italiane, con l’arrivo previsto intorno alle 13:30. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 11:50, ma non mancheranno anche le alternative per la diretta in streaming grazie a Sky Go, Now Tv, Dazn e Discovery+. Sportface vi racconterà lo UAE Tour giorno dopo giorno tenendovi aggiornati sui risultati.