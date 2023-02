Ciclismo, UAE Tour 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma e il calendario dello UAE Tour 2023, corsa di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio sulle strade degli Emirati. Un appuntamento ormai fisso della prima parte di stagione per il grande ciclismo internazionale, con tanti big che si misureranno con le sette tappe previste. Per la classifica generale tutti gli occhi saranno su Remco Evenepoel, che dovrà vedersela tra gli altri con Adam Yates e Pello Bilbao. Non mancheranno poi i velocisti, che avranno diverse occasioni per giocarsi vittorie di peso allo sprint: presente anche l’azzurro Elia Viviani, deciso a misurarsi con alcune delle ruote più veloci in circolazione come Tim Merlier, Sam Bennett e Dylan Groenewegen. Una cronometro a squadre e due arrivi in salita, tra cui quello della giornata conclusiva, dovrebbero decidere la classifica generale.

TV E STREAMING – Lo UAE Tour 2023 sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, con il palinsesto che potrebbe subire variazioni tra Eurosport 1 ed Eurosport 2. Sarà possibile seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a SkyGo, Dazn, NOW, Eurosport.it e Discovery+. Sportface vi racconterà ogni tappa giorno dopo giorno, tenendovi aggiornati sui risultati.

Il calendario dello UAE Tour 2023 (orari italiani)

Prima tappa (lunedì 20/02): Al Dhafra Castle – Al Mirfa (151 km) dalle 10:00 alle 13:30 circa

Seconda tappa (martedì 21/02): Khalifa Port – Khalifa Port (17.2 km, cronometro a squadre), arrivo ore 12:30 circa

Terza tappa (mercoledì 22/02): Umbrella Beach Al Fujairah – Jebel Jais (185 km) dalle 8:45 alle 13:30 circa

Quarta tappa (giovedì 23/02): Al Shindagha – Dubai Harbour (174 km) dalle 9:30 alle 13:30 circa

Quinta tappa (venerdì 24/02): Al Marjan Island – Umm al Quwain (182 km) dalle 9:35 alle 13:30 circa

Sesta tappa (sabato 25/02): Warner Bros. World Abu Dhabi – Abu Dhabi Breakwater (166 km) dalle 9:40 alle 13:30 circa

Settima tappa (domenica 26/02): Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (153 km) dalle 9:45 alle 13:30 circa