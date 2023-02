Lecce, Sticchi Damiani: “Soddisfatto della vittoria di Bergamo, la squadra merita 10”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio 1 per commentare l’ottimo momento dei salentini: “Questa squadra, composta da tanti ragazzi, non smette mai di stupire. Sono molto soddisfatto del successo di Bergamo, si tratta di tre punti fondamentali in chiave salvezza. Per il momento la squadra merita 10. L’unico modo per portare avanti un progetto di calcio sostenibile, evitando i debiti, è schierare ragazzi giovani. Noi abbiamo attuato una precisa politica di programmazione e ogni partita mandiamo in campo ragazzi nati dopo il 2000, alcuni provenienti dalla nostra Primavera“.

“L’abbiamo sempre messo in chiaro, anche con i nostri tifosi. Se qualcuno dei nostri giocatori avrà l’occasione di svoltare la carriera, noi saremo pronti ad accontentarlo. Allo stesso tempo proveremo a tenere qualche big che vorrà proseguire con entusiasmo quest’esperienza insieme – ha proseguito Sticchi Damiani – Falcone? Rendimento eccezionale. Ieri ha sbagliato sul gol, ma subito dopo ha salvato il risultato. Intendiamo esercitare il diritto di riscatto“. Infine, il numero uno dei pugliesi ha concluso: “Quest’anno abbiamo fatto il record di abbonati nella storia del club, quasi 20mila, e mi auguro di riuscire ad ampliare la capienza dello stadio, portandola a 32mila posti“.