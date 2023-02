All Star Game NBA 2023, LeBron James dà spettacolo: auto-assist al vetro e schiacciata (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

Pur avendo giocato solo metà All Star Game per un infortunio alla mano, LeBron James è comunque riuscito a dare spettacolo. E’ stata proprio lui a firmare una delle giocate più belle della serata, facendosi assist da solo con l’ausilio del vetro e schiacciando a canestro. In visibilio il pubblico di Salt Lake City, che ha poi omaggiato LeBron anche nell’intervallo quando è stato premiato per esser diventato il miglior realizzatore di sempre in NBA. Ecco il video della sua giocata.