Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2023: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso del Trofeo Laigueglia 2023, in programma mercoledì 1 marzo sulle strade liguri. Il classico appuntamento di inizio stagione giunge alla sessantesima edizione e anche quest’anno offre diversi spunti interessanti dal punto di vista tecnico. I corridori dovranno percorrere 201,3 chilometri, con un dislivello di 2600 metri e un circuito finale da ripetere quattro volte dove la corsa verrà con ogni probabilità decisa. Andiamo quindi a scoprire i dettagli della corsa.

I primi chilometri non presentano particolari difficoltà, con i primi saliscendi tra Arnasco e Onzo che potrebbero consentire alla fuga di giornata di prendere il largo. Il primo vero GPM arriva dopo quasi 70 km con la salita di Cima Paravenna (7,3 km al 5,2% medio e punte del 12%), cui segue la discesa verso Albenga e un primo ritorno a Laigueglia per poi affrontare nella seconda parte di gara il GPM di Testico (7 km al 4,6% medio e punta del 10%). Insomma, difficile che fino a qui possa esserci selezione tra i favoriti della vigilia. La corsa si deciderà quindi quasi sicuramente nel circuito finale di circa 11 chilometri da ripetere quattro volte, con altrettanti passaggi sulle salite di Colla Micheri e Capo Mele. L’asperità più impegnativa è senza dubbio Colla Micheri, con i suoi 2 km alla media dell’8,6% e finale che tocca anche il 14%. Dal termine della salita mancheranno 8,5 km alla conclusione, con la breve discesa che riporta a valle per attaccare il Capo Mele. In questo caso la salita è poca cosa (1700 metri alla media del 3,7% e punte del 5%), ma poi mancheranno meno di 2 km al traguardo e la discesa terminerà a meno di 500 metri dall’arrivo. Potrebbero bastare quindi pochissimi secondi di vantaggio per riuscire a conquistare la vittoria.

L’altimetria del Trofeo Laigueglia 2023