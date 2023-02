Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2023: startlist e favoriti

La startlist e i favoriti del Trofeo Laigueglia 2023, classico appuntamento ligure di inizio stagione e prima corsa di rilievo dell’anno nel calendario italiano internazionale. Si corre mercoledì 1 marzo, con i 201,3 chilometri con partenza e arrivo a Laigueglia che rappresenteranno un test importante per molti corridori in vista delle grandi Classiche di primavera, a partire dalla Strade Bianche in programma pochi giorni dopo. Un percorso esigente e un finale in circuito decisamente esplosivo si adattano a diversi scenari e a diverse tipologie di corridori, andiamo a scoprire quali sono i nomi più attesi.

Partendo dagli italiani, ci sono tre corridori che hanno già centrato la vittoria in questo primo scorcio di stagione. Giulio Ciccone sarà con ogni probabilità la punta della Trek-Segafredo insieme a Bauke Mollema: l’abruzzese ha già vinto il Laigueglia nel 2020 e sicuramente può far bene su un percorso del genere. Attenzione però anche ad Alberto Bettiol, un altro che se in giornata ha dimostrato nei giorni scorsi di avere già un buon colpo di pedale. Il tutto senza dimenticare Diego Ulissi, che dalla sua avrà anche l’esperienza. Tra i più giovani emergenti, ci sarà sicuramente curiosità intorno a Lorenzo Fortunato, Alessandro Covi, Lorenzo Rota e Antonio Tiberi, uscito al settimo posto dallo UAE Tour.

Sul fronte “resto del mondo”, c’è grande curiosità intorno ad Egan Bernal la cui presenza è stata annunciata ma non ancora confermata. Il colombiano dovrebbe avere al suo fianco Michal Kwiatkowski e Carlos Rodriguez, un tris di assi per il team Ineos che potrebbe così giocarsi più carte nel finale. Detto dell’esperto Mollema, Rui Costa e Biniam Girmay rappresenteranno una coppia esplosiva in casa Intermarchè-Circus-Wanty. Thiabut Pinot sarà un punto interrogativo in casa Groupama-FDJ, con Richard Carapaz che sarà al fianco di Bettiol ma a sua volta con i gradi di capitano e atteso della vigilia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una giornata di grande ciclismo sulle strade del 60° Trofeo Laigueglia.