Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 1 marzo è il giorno del Trofeo Laigueglia 2023, appuntamento di inizio stagione che rinnova la sua sfida sulle strade liguri. Si tratta del primo appuntamento di spessore in Italia, a pochi giorni dalla Strade Bianche che di fatto alza il sipario sulle grandi Classiche di primavera. Partenza e arrivo proprio a Laigueglia, in provincia di Savona, dopo 201,3 km caratterizzati soprattutto da un circuito finale che promette spettacolo. Tra i big attesi al via anche Carapaz, Bettiol, Kwiatkowski, Ciccone, Ulissi, Carlos Rodriguez e tantissimi altri. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il Trofeo Laigueglia prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:00, con l’arrivo previsto in base alla media oraria tra le 15:55 e le 16:25. Al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo la diretta tv e streaming della corsa, a ogni modo Sportface vi racconterà tutto in tempo reale, con aggiornamenti live che non vi faranno perdere assolutamente nulla.