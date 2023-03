Milan, il dato che non ti aspetti: De Ketelaere centrocampista con più tocchi in area avversaria

Da ‘Kickest’, ecco il dato che non ti aspetti: tra tutti i centrocampisti della Serie A con almeno 500 minuti giocati, Charles De Ketelaere è quello che, in percentuale, gioca più palloni all’interno dell’area di rigore avversaria. Il belga, con l’11%, è infatti al primo posto in questa speciale graduatoria, seguito da Antonin Barak con 7,9% e da Roberto Pereyra con 7,8%. “Naturalmente – spiega proprio ‘Kickest’ sui propri canali social – è un dato relativo, che dipende molto dal contesto e dal coinvolgimento del giocatore in manovra, ma ci aiuta a capire quali sono i centrocampisti che più degli altri frequentano gli ultimi sedici metri. Su De Ketelaere si potrebbe parlare all’infinito, ma la sua heat map ci dice che il belga è un calciatore in grado di coprire enormi zone di campo e che si trova spesso al posto giusto, nel momento giusto”.

