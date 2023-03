Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

La stagione del ciclismo italiano entra nel vivo oggi con il Trofeo Laigueglia 2023, appuntamento di inizio stagione giunto alla sessantesima edizione. Grande attesa per gli oltre 200 km in programma e il circuito finale di Laigueglia da ripetere quattro volte, con alcuni nomi davvero importanti pronti a giocarsi il successo. Il tutto a pochi giorni dalla Strade Bianche, che ormai da qualche anno è il viatico alla prima parte “clou” del calendario. Andiamo a scoprire tutte le informazioni per seguire il Laigueglia 2023 in tempo reale.

TROFEO LAIGUEGLIA 2023: STARTLIST E FAVORITI

PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:00, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 15:55 e le 16:25 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire il Trofeo Laigueglia 2023 in diretta tv su RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà in tempo reale la corsa con aggiornamenti live fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla.