Djokovic-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tallon Griekspoor negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai 2023 (cemento outdoor). Il serbo è reduce dalla vittoria soffertissima contro il sorprendente qualificato ceco Tomas Machac, sconfitto soltanto al tie-break del terzo e decisivo set. Adesso troverà l’olandese, che quest’anno ha trionfato a Pune e da poco fatto semifinale in casa a Rotterdam. Questi risultati gli sono valsi l’ingresso tra i primi quaranta giocatori del mondo.

Non sarà un impegno facile per il numero uno del mondo. Quest’ultimo, tuttavia, è chiaramente l’indiscusso favorito per accedere ai quarti di finale. Qui Djokovic troverebbe uno tra il qualificato russo Pavel Kotov oppure il gigante polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero cinque della kermesse araba e recente trionfatore sul veloce indoor di Marsiglia. Griekspoor non partirà totalmente battuto, consapevole di non avere nulla da perdere di fronte ad un campione del calibro di Nole.

Djokovic e Griekspoor scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° marzo). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 19:00 locali).